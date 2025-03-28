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Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü

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#Adana#Kar Maskesi#Seyhan
Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 01:03

Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Olay sonrası kayıplara karışan 5 şüpheli, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

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Olay, gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

5 şüpheli, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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#Adana#Kar Maskesi#Seyhan

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