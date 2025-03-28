Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü

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Olay, gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

5 şüpheli, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.