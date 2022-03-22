Kar maskeli hırsızlık şakası: Arkadaşının üzerine bıçakla koştu! Son anda kurtuldu

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Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Namoğlu isimli genç, kar maskesi takarak şaka maksatlı arkadaşına ait pet shop dükkanına hırsız gibi girmeye çalıştı. İşletme sahibi Serkan Terzioğlu ise dükkanın kapısına dayanan arkadaşını hırsız zannederek evden aldığı bıçakla üzerine koştu. Arkadaşı Terzioğlu’nun elindeki bıçağı gören Namoğlu, yüzündeki maskeyi çıkarınca gerçek ortaya çıktı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan şaka yapmak isteyen gençlerin hazırlığı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“EVDEN BIÇAĞI ALARAK DÜKKANA DOĞRU KOŞTUM”

Şaka mağduru Serkan Terzioğlu, “Dükkanı kapatmıştık. Gece saatlerinde arkadaşımdan bir telefon geldi. Dükkanımın önünde birilerinin gezdiğini söyledim. Telefonda kamera sistemi vardı. Kayıtları izlediğimde birinin kapıyı zorladığını gördüm. Evden bıçağı alarak dükkana doğru koştum. Kar maskeli arkadaşım beni bıçakla sokakta görünce maskeyi çıkardı. Bir anda şok oldum. Tabi o da bıçağı görünce korku yaşadı. Neyse ki bir sıkıntı olmadan durumu hallettik” diye konuştu.