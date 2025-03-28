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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Kar maskeli 5 kişi sokak ortasında dövüp üzerinde sopa kırdı... Olayın nedeni belli oldu

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#Adana#Adana Haberleri#Kar Maskesi
Görüntüler dehşete düşürmüştü Kar maskeli 5 kişi sokak ortasında dövüp üzerinde sopa kırdı... Olayın nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 12:27

Adana'da S.T.'yi (47) tekme ve yumruklarla döven kar maskeli kişilerin, kiracısı O.B. (22) ve onun arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ev kirası anlaşmazlığından çıktığı belirlenirken, gözaltına alınan O.B. ile 5 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen kar maskeli 5 kişi, S.T.’yi tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Kar maskeli 5 kişi sokak ortasında dövüp üzerinde sopa kırdı... Olayın nedeni belli oldu

ÜZERİNDE SOPA KIRDILAR, 8 BİN LİRASINI ALIP KAÇTILAR

Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. Kar maskeli kişiler S.T.'yi dövdükten sonra 8 bin lirasını da alarak geldikleri otomobile binip uzaklaştı. Yaralanan S.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Kar maskeli 5 kişi sokak ortasında dövüp üzerinde sopa kırdı... Olayın nedeni belli oldu

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobili belirledi. Polis, O.B. ile 5 arkadaşını gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Kar maskeli 5 kişi sokak ortasında dövüp üzerinde sopa kırdı... Olayın nedeni belli oldu

OLAYIN ARKASINDAN KİRA ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

O.B.’nin S.T.’nin kiracısı olduğu, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşanınca tarafların tartıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.B. yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 arkadaşıyla kar maskesi takarak otomobil ile bölgeye gelip, tekme, yumruk ve sopalarla ev sahibini darbetti.

Görüntüler dehşete düşürmüştü Kar maskeli 5 kişi sokak ortasında dövüp üzerinde sopa kırdı... Olayın nedeni belli oldu

 

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#Adana#Adana Haberleri#Kar Maskesi

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