‘Kar leoparı’ Nasuh Mahruki’ye itibar davası

Nasuh Mahruki, paylaşımında AKUT’u siyasi bir parti ile özdeşleştirerek, itibarını ve güvenini sarsmaya yönelik ağır sözlerde bulundu. Nasuh Mahruki paylaşımında, “... AKUT kurum kültürünü ve değerlerini kaybetti. Çünkü yeni yönetim dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerini yok etti. Disiplin kurulunu baskı aracı olarak kullandı”, “AKUT’a içerideki işbirlikçilerle iktidar darbesi yapıldı” dedi.

‘GÜVENİLİRLİĞİ HEDEF ALDI’

AKUT Arama-Kurtarma Derneği’nin avukatları Ahmet Çağlar ile Feride Kara, “Davalının sarf ettiği bu sözler doğrudan derneğin güvenilirliğini hedef almaktadır. Kamu yararına çalışan bir derneğin siyaset yapma yasağı bulunmaktadır. Her kesimden ve her partiden insanlar için çalışan derneğimizi, siyasi bir parti ile doğrudan özdeşleştiren davalı, derneğin itibarını, onur ve haysiyetini zedelemiştir. Davalıdan 3 bin lira manevi tazminat istiyoruz” dedi. Davanın ilk duruşmasında her iki taraf da sulh olmadı. Duruşma ertelendi.