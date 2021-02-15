Kar küreme çalışmalarına belediye başkanı da katıldı

‘KAR BEREKETTİR’



Başkan Helvacıoğlu, belediye ekiplerinin yaklaşık 36 saattir aralıksız olarak karla mücadele ettiklerini belirterek, “Kar berekettir. Oldukça bereketli yağdı. Baraj ve göllerimize ilaç gibi geldi. Ancak yaşamı da olumsuz etkiledi. Yol ve kaldırımlar karla kaplandı. Ana arterlerimizi hep açık tuttuk. Ancak bazı ara sokaklarımızda kar birikintileri var. Biz, iş makinelerimiz ve bütün personelimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, acil durum olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamaları” dedi.