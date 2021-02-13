Kar kapıdan baktı

İstanbul’da 10 gündür etkili olan bahar havası dün yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece düşmesinin ardından Sarıyer’de yüksek kesimlere kar yağdı. Çatıların üstü beyaz örtü ile kaplandı, kartpostallık görüntüler oluştu. Yüksek kesimlerde yağan kar, alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görüldü. Ara ara esen rüzgâr, karla birlikte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kardan korunmak isteyen vatandaşlar şemsiye kullandı, duraklara sığındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin belirli noktalarında kar küreme araçlarını hazır bekletti. D-100 Karayolu’nun kenarlarına da tuz yığınakları yerleştirildi. İstanbul’da karın pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışının 1987, 2002 ve 2004’teki gibi etkili olması bekleniyor. Mart 1987’de İstanbul’da kar kalınlığı 1 metreyi aşmış, hava sıcaklığı eksi 2 dereceye düşmüştü.

BARAJLAR YÜZDE 80’E ÇIKACAK

Kar yağışı öncesi İBB Ek Hizmet Binası’nda çalışmaları inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugünlerin sonunda, inşallah şöyle yüzde 70-80’leri bulan baraj doluluklarıyla, kuraklığın hemen sonrasındaki mevsimin bereketi ile beraber güzel günleri hep beraber kucaklayalım istiyorum” dedi. (Fatma AKSU / İSTANBUL)