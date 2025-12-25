Kar kapıda | Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı... Sıcaklık 8 derece birden düşecek

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.

AKOM'DAN AÇIKLAMA: SICAKLIK KAR DEĞERLERİNE GERİLEYECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI? PROF. DR. ŞEN'DEN AÇIKLAMA

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında. Marmara Bölgesi'ne poyrazdan gelecek hava, Sibirya üzerinden sarkacak bir soğuk hava var. Bu soğuk hava Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde kar yağışı görülebilecek.

Çok mu kar yağışı var. Hayır çok değil. Şehir içine yağar mı, İstanbul'a yağar mı? Biliyorsunuz İstanbul'a kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'a da yağacak gibi gözüküyor. Öyle sosyal medyada dolaşan 'lapa lapa kar geliyor, kara kış, donacağız' gibi böyle bir şey yok. Normal bir kış karı görülecek. Eğer değişmezse, bir haftadan fazla var, değişebilir. Şu andaki verilere göre 30-31 Aralık'ta Marmara'nın doğusunda İstanbul'da dahil olmak üzere Bursa, Kocaeli...

"YENİ YILIN İLK HAFTASINDA ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI OLACAK"

Hatta ayın 1'inden itibaren Anadolu'da kuvvetli kar yağışları olacak. Bu kar yağışları batıda da görülecek. İç Anadolu Bölgesi, İç Ege bölgesinde de kar yağışları biraz kuvvetli görünüyor yeni yılın ilk haftasında. Tahminlerimiz doğrultusunda olacak gibi gözüküyor.

Bu hafta sonu ise Ankara'nın yükseklerine kar yağışı geliyor. Cumartesi-pazar bir soğuk hava daha geliyor."