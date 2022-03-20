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Kar kalınlığı bir metreyi buldu, cip kara gömüldü

#Bursa#İznik#Kar Yağışı
Kar kalınlığı bir metreyi buldu, cip kara gömüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yolda ilerlemek isteyen bir cip kara gömüldü.

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Bursa'da 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Şehir merkezinde sadece çatı ve yeşil alanlar kar tutarken, ilçelerinden İznik'te ise kar kalındığı 1 metreyi buldu.

İlçenin Kutluca Mahallesinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde, arazi aracının karla kaplı yolda ilerlemeye çalışması dikkat çekti. Yaklaşık 1 metreyi bulan karın içerisinde kaybolan cip, kar kütlelerini yararak ilerlemesini sürdürdü. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kar kalınlığı bir metreyi buldu, cip kara gömüldü

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#Bursa#İznik#Kar Yağışı

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