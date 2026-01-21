×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, bazı evler kara gömüldü! Çözümü tünel kazmakta buldu

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Kardan Tünel#Van
Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, bazı evler kara gömüldü Çözümü tünel kazmakta buldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 17:43

Van'ın Çatak ilçesinde 25 yaşındaki Kemal Tuci, iki metreyi aşan kar nedeniyle evi ile ahırı arasına tünel kazmak zorunda kaldı. Kemal Tuci, bu tünelden geçerek hayvanlarının yem ve su ihtiyacını karşılıyor.

Haberin Devamı

Van'da Çatak ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Işınlı Mahallesi Elmacık mezrasında kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 2 metreyi bulunca bazı evler kara gömüldü.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, bazı evler kara gömüldü Çözümü tünel kazmakta buldu

En büyük sıkıntıyı yaşayanlardan biri de Kemal Tuci oldu. Ev ve ahırının bulunduğu bölgede kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulması üzerine Tuci, çareyi tünel kazmakta buldu.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, bazı evler kara gömüldü Çözümü tünel kazmakta buldu

Yaklaşık 20 metrelik bölümünün bir kısmını tünele dönüştüren Tuci, her gün buradan geçerek geçimini sağladığı hayvanlarını yem ve su veriyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, bazı evler kara gömüldü Çözümü tünel kazmakta buldu

Gözden KaçmasınHeyelan dehşeti Dev kayalar evin üzerine düştü... 5 kişilik aile saniyelerle kurtulduHeyelan dehşeti! Dev kayalar evin üzerine düştü... 5 kişilik aile saniyelerle kurtulduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKorkunç görüntü Kurtlar köyün kâbusu oldu: Çıktığımda köpeği bu hale getirmişlerdiKorkunç görüntü! Kurtlar köyün kâbusu oldu: 'Çıktığımda köpeği bu hale getirmişlerdi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar Yağışı#Kardan Tünel#Van

BAKMADAN GEÇME!