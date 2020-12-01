Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Hava yarın nasıl olacak? MGM 2 Aralık il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzeybatı kesimlerde sıcaklık değerlerinin 2 ila 5 derece azalacağını bildirdi. Marmara Bölgesi'nde etkisini arttıran soğuk havaların ardından Tekirdağ’da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Edirne'nin Keşan ilçesinde de kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. İstanbul'un yanı başına yağan karın ardından hava durumu tahminlerine gözler çevrildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji 2 Aralık il il hava durumu tahminleri.
2 Aralık hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Soğuk havaların etkisini arttırmasının ardından İstanbul'un komşu illerinden kar haberleri geldi. Gece saatlerinde Keşan'da başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde etkisini kaybeden yağış sonrasında şehir merkezine düşen kar, kısa süre sonra eriyip gitse de şehrin yüksek kesimlerinde ince bir örtü bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kars, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da ise yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
EDİRNE VE TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ve Süleymanpaşa ilçesinde de etkili olan kar yağışı kısa süreli etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kentte kısa süreli meydana gelen kar yağışı etkisini kaybederken, Malkara ile Süleymanpaşa ilçeleri arasında bulunan yüksek kesimler beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı.
Gece saatlerinde Keşan'da başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde etkisini kaybeden yağış sonrasında şehir merkezine düşen kar, kısa süre sonra eriyip gitse de şehrin yüksek kesimlerinde ince bir örtü bıraktı.
MARMARA
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE -3°C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 20°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 20°C
Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Kars çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Kars, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL 4°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM -3°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -4°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
VAN 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu
GAZİANTEP 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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