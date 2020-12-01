Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Hava yarın nasıl olacak? MGM 2 Aralık il il hava durumu tahminleri

2 Aralık hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Soğuk havaların etkisini arttırmasının ardından İstanbul'un komşu illerinden kar haberleri geldi. Gece saatlerinde Keşan'da başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde etkisini kaybeden yağış sonrasında şehir merkezine düşen kar, kısa süre sonra eriyip gitse de şehrin yüksek kesimlerinde ince bir örtü bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kars, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da ise yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ve Süleymanpaşa ilçesinde de etkili olan kar yağışı kısa süreli etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kentte kısa süreli meydana gelen kar yağışı etkisini kaybederken, Malkara ile Süleymanpaşa ilçeleri arasında bulunan yüksek kesimler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı.

Gece saatlerinde Keşan'da başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. Gece geç saatlerde etkisini kaybeden yağış sonrasında şehir merkezine düşen kar, kısa süre sonra eriyip gitse de şehrin yüksek kesimlerinde ince bir örtü bıraktı.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE -3°C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 20°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Kars çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Kars, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL 4°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -3°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -4°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı