Kar İstanbul'a yaklaşıyor! Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu... Gün belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda ise 14 Şubat pazar günü birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren düşmesi ve İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışları görülmesi bekleniyor.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük raporu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney yönlerden Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz bölümü ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile öğle saatlerinden sonra doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümünün yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Muş'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı