Kar geri geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği bildirildi. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği belirtildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

-HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.

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-KUVVETLİ RÜZGÂR: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

AKOM’dan yapılan uyarıda da İstanbul’da soğuk ve yağışların süreceği belirtildi. AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken il genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.” Açıklamada ayrıca, sağanak yağışlı geçmesi beklenen haftasonunun ardından yarın (pazartesi) megakentte kar yağışının yeniden etkili olacağına dikkat çekildi.