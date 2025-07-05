Kar geri geldi! İki şehirde kar yağışı başladı

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Tunceli’de temmuz ayında Ovacık ile Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yaylacılar olumsuzluk yaşarken, Ovacık ilçesi sakinleri bu ayda kar yağışının kendilerine şaşırttığını söyledi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde turizm işletmesi bulunan Mahmut Utan, "Munzur Dağlarına taze kar yağdı. Şu anda insanlarımız yaylada çocuklarıyla beraber. İnşallah bir olumsuzluk olmaz" dedi.

Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı devam ediyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar düştü.