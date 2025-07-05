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Kar geri geldi! İki şehirde kar yağışı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Hava Durumu#Tunceli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 13:27

Temmuz ayında iki ilimiz beyaza büründü. Rize ve Tunceli’de yüksek kesimlerde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da kar yağışına şaşırdıklarını söyledi. Lapa lapa yağan karın tadını çocuklar çıkardı.

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Tunceli’de temmuz ayında Ovacık ile Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yaylacılar olumsuzluk yaşarken, Ovacık ilçesi sakinleri bu ayda kar yağışının kendilerine şaşırttığını söyledi.

Kar geri geldi İki şehirde kar yağışı başladı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde turizm işletmesi bulunan Mahmut Utan, "Munzur Dağlarına taze kar yağdı. Şu anda insanlarımız yaylada çocuklarıyla beraber. İnşallah bir olumsuzluk olmaz" dedi.
Kar geri geldi İki şehirde kar yağışı başladı

YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı devam ediyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar geri geldi İki şehirde kar yağışı başladı

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar düştü.

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#Kar Yağışı#Hava Durumu#Tunceli

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