Kar geliyor! Dr. Güven Özdemir tarih vererek uyardı: ‘Son yağışlardan daha güçlü olma ihtimali var’

Uzun süredir beklenen kar yağışı yılbaşıyla birlikte etkisini gösterdi, Türkiye’nin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, buzlanma ve tipi riski nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi.



Kar yağışı özellikle Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkisini daha belirgin hissettirirken, şu günlerde yağışlar yer yer devam etse de İstanbul başta olmak üzere batı ve iç bölgelerin büyük bölümünde beyaz örtü çekildi.



Yaşanan sürecin temelinde kutup girdabının yer aldığını vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kutup bölgesinden çıkıp Rusya üzerinden gelen bir soğuk hava kütlesi söz konusuydu. Bu sistem, ülkemize ulaşmadan önce Rusya üzerinde iyice derinleşti” dedi.



Dr. Özdemir, bu süreçte İskandinav sırtının da etkili olduğunu belirterek, “İskandinav sırtının da katkısıyla sistem daha sonra hızlı bir şekilde güneye inmeye çalıştı. İstanbul’un biraz kıyısından geçti diyebiliriz ancak yurdun diğer bölgelerini adeta kara boğdu. Bu da barajlar ve tarım açısından sevindirici bir tablo ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

‘ESKİDEN SİBİRYA YÜKSEK BASINCININ ETKİSİNDE KALIRDIK ŞİMDİ İSE…’

Soğuk hava dalgasının ardından etkili olan lodos ve fırtınalara da dikkat çeken Dr. Güven Özdemir,dedi.Bu tür hava olaylarının ardındaki temel nedenin iklim değişikliği olduğunun altını çizen Dr. Özdemir, “Bunun en önemli nedenlerinden biri Arktik bölgelerin hızla ısınması ve buzulların erimesi. Kutupsal soğuklar giderek zayıflıyor. Arktik bölgelerde küresel ortalamanın en az iki hatta üç katı kadar bir ısınma söz konusu. Bu durum kutup ile orta enlemler arasındaki sıcaklık farkını azaltıyor” diye konuştu.

YENİ KARLI SİSTEMİN TARİHİ BELLİ OLDU

BEKLENEN KAR YAĞIŞI YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK MI?

YILBAŞINDA YAŞANAN KAR YAĞIŞINDAN DAHA GÜÇLÜ MÜ OLACAK?

ŞUBAT AYINDA DA KARLI BİR SİSTEM KAPIDA

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?



Sıcaklık farkının azalmasının uzun vadede önemli sonuçlar doğurduğunu ifade eden uzman isim,ifadelerini kullandı.Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, ocak ayının ortasına ilişkin yeni bir soğuk hava uyarısında bulundu. Uzman isim, 12-17 Ocak tarihleri arasında Türkiye’yi etkileyebilecek yeni bir soğuk hava atağının beklendiğini belirterek, bu sistemin oluşma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyledi.Soğuk hava atağının gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurgulayan Dr. Özdemir, buna rağmen bazı belirsizliklerin de bulunduğunu kaydetti. Özellikle Rusya ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgalarını zaman zaman engelleyebilen yüksek basınç sırtının, sistemin etkisini zayıflatabilecek bir unsur olduğuna dikkat çekti.Tüm bu çekincelere rağmen Dr. Özdemir, 12-17 Ocak arasında ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanabileceğini ve soğuk hava koşullarının etkili olmasının beklendiğini ifade etti.Dr. Güven Özdemir, söz konusu soğuk hava dalgasının Akdeniz kıyı şeridi dışında Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacağını belirterek,dedi.Özellikle Marmara Bölgesi için de kar beklentisi bulunduğunu ifade eden Özdemir, bu yağışın çok kuvvetli olmayacağının altını çizdi. Özdemir, “ifadelerini kullandı.Soğuk hava sisteminin etkisiyle sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını vurgulayan Dr. Özdemir, vatandaşların kış koşullarına karşı tedbirli olması gerektiğini de sözlerine ekledi.Şu aşamada sistemin şiddetine dair net bir tahmin yapmanın zor olduğunu belirten Dr. Güven Özdemir, “Bu aşamada tam olarak şiddet tahmini yapmak çok zor ancak yüksek olasılıkla son yaşanan sistemden daha güçlü olma ihtimali var gibi duruyor” dedi.Ocak ayı boyunca en az bir güçlü soğuk hava dalgasının görülmesini beklediklerini vurgulayan Dr. Güven Özdemir, bu sürecin kesintisiz olmayacağına dikkat çekerek,ifadelerini kullandı.Geçmiş yıllarla kıyaslama yapan Dr. Özdemir,değerlendirmesinde bulundu.Bir sonraki soğuk hava sistemi için şubat ayını işaret eden Dr. Güven Özdemir, “Şubat ayı için konuşmak adına henüz erken. Ancak şu andaki verilere baktığımızda, şubat başı ile ortalarına doğru bir soğuk hava sistemi daha görme ihtimalimiz var” dedi.Mevsimsel değişime de dikkat çeken Dr. Özdemir,şeklinde konuştu.Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, yurt genelinde etkili olan lodos ve önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.Dr. Özdemir,diyerek, rüzgâr hızının 40-60 km/saat arasında olmasının beklendiğini söyledi. Özellikle batı kesimlerde yağışa dikkat çeken Özdemir,ifadelerini kullandı.Perşembe günü için yurt genelini kapsayan bir yağış uyarısı yapan Özdemir, “Perşembe günü hemen hemen yurdun tamamında yağmur görülme ihtimali var. Rakımı yüksek bölgelerde ise az da olsa kar yağışı alma olasılığı bulunuyor” dedi.Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş beklendiğini vurgulayan Dr. Özdemir, “Cuma günüyle birlikte sıcaklıklar genel ortalamada 6-7 derece azalacak” diyerek bölgelere göre beklenen değerleri şöyle sıraladı:Soğuk havayla birlikte risklerin artacağına dikkat çeken Dr. Özdemir, “Buzlanma ve sis olaylarına karşı çok dikkatli olunmalı. Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi görülebilir” uyarısında bulundu.

Hafta sonu tahminlerine de değinen uzman isim, “Cumartesi günü Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Marmara Bölgesi parçalı bulutlu ve yağışlı olacak” dedi. Ancak pazar günü için yeniden soğuk hava sinyali veren Dr. Özdemir, “Pazar günü yurdun neredeyse tamamında hava yeniden soğuyacak ve yağmur bekleniyor” şeklinde konuştu.