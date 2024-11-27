×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kar fırtınasında mahsur kalan TIR'lar iş makineleriyle kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Fırtına#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 10:52

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 6 tır sürücüsü, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Haberin Devamı

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maden ocağından mermer taşıyan 6 tırın sürücüsü, 1850 rakımdaki Uzunkuyu Yaylası yolunda tipiye yakalandı.

Kar fırtınasında mahsur kalan TIRlar iş makineleriyle kurtarıldı

Araçları kara saplanan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kar fırtınasında mahsur kalan TIRlar iş makineleriyle kurtarıldı

İş makineleriyle yolu açan ekipler, 22 saatlik çalışma sonunda şoför ve araçların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

Kar fırtınasında mahsur kalan TIRlar iş makineleriyle kurtarıldı

Haberin Devamı

HAYVANLARDRONE İLE YERLERİ TESPİT EDİLEREK BULUNDU

Bayburt Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü kırsalında kar ve tipiden dolayı 2 vatandaşa ait 37 küçükbaş hayvan kayboldu.

Kar fırtınasında mahsur kalan TIRlar iş makineleriyle kurtarıldı

Durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle birlikte Beşpınar-Yazıbaşı köyleri arasında kalan bölgede drone ile arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Kayıp hayvanlar drone ile havadan tespit edildi.

Kar fırtınasında mahsur kalan TIRlar iş makineleriyle kurtarıldı

Hayvan sahipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma neticesinde 33 adet küçükbaş hayvan sağ olarak kurtarılarak hayvan sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sağlık durumlarının kontrolü için İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verildi.

Kar fırtınasında mahsur kalan TIRlar iş makineleriyle kurtarıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar#Fırtına#Mersin

BAKMADAN GEÇME!