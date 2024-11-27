Kar fırtınasında mahsur kalan TIR'lar iş makineleriyle kurtarıldı

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Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maden ocağından mermer taşıyan 6 tırın sürücüsü, 1850 rakımdaki Uzunkuyu Yaylası yolunda tipiye yakalandı.

Araçları kara saplanan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yolu açan ekipler, 22 saatlik çalışma sonunda şoför ve araçların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

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HAYVANLARDRONE İLE YERLERİ TESPİT EDİLEREK BULUNDU

Bayburt Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü kırsalında kar ve tipiden dolayı 2 vatandaşa ait 37 küçükbaş hayvan kayboldu.

Durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle birlikte Beşpınar-Yazıbaşı köyleri arasında kalan bölgede drone ile arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Kayıp hayvanlar drone ile havadan tespit edildi.

Hayvan sahipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma neticesinde 33 adet küçükbaş hayvan sağ olarak kurtarılarak hayvan sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sağlık durumlarının kontrolü için İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verildi.