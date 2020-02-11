Kar fırtınası böyle vurdu

Soğuk hava yurdun doğusunu etkisi altına aldı. Meteoroloji verilerine göre bölgenin en soğuk kenti Ardahan oldu. Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 40’ı gösterdi. Soğuk hava nedeniyle araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kars´ın içme suyunun temin edildiği Bayburt Barajı da buz tuttu.

YOLLAR KAPANDI

Ekipler Bitlis’te 400, Erzurum’da 291, Tunceli’de 92, Ağrı’da 86, Erzincan’da 75, Yozgat’ta 50, Iğdır’da 17, Kars’ta 13 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için mesailerini zor şartlarda sürdürdü. ‘Asya’yı Avrupa’ya bağlayan ticaret yolu’ olarak bilinen uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak’ta yağan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğunlaştığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücüler mahsur kaldı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu, Artvin, Bitlis ve Van’da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile köylerdeki okullarda bugün eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Van’da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından zorlu hava koşulları etkisini sürdürüyor. (DHA-AA-İHA)

SABINE VE CIARA AVRUPA’YI VURDU

Sabine kasırgası Almanya’yı teslim aldı. Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Münih ve Hamburg’a yüzlerce uçuş iptal olurken tren seferleri de durduruldu. Kasırga nedeniyle çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği kentlerde insanlara dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yapıldı. İngiltere’de etkili olan Ciara fırtınasının getirdiği şiddetli yağışlar sele neden oldu. Premier Lig’deki Manchester City ve West Ham maçı da fırtına nedeniyle iptal edildi.