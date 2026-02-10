Kar, fırtına ve sağanak yağış geliyor: Meteoroloji il il uyararak saat verdi! İstanbul'a yeniden kar yağacak mı? Orhan Şen açıkladı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağını belirtti. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'YA YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a yeniden kar yağacak mı sorusunun cevabını verdi.

Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta yeni ayın 16'sı ile 18'i arası batı bölgeleri için soğuk hava yeniden geliyor. Acaba 4. İstanbul kar yağışı olur mu? Ona bakacağız. İstanbul'da kar yağışı hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Önümüzde daha bir hafta var. Bakacağız. Perşembe ve Cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerine ve Akdeniz bölgesine kuvvetli yağışlar geliyor. Sıcaklıklar düşecek." ifadelerini kullandı.

13 İLDE SARI KODLU UYARI: SAAT VERİLDİ

Adana, Antalya, Osmaniye, Hatay, Batman, Siirt, Diyarbakır illeri için kuvvetli yağış ve sağanak; Bingöl, Tunceli, Muş, Erzurum, Ağrı ve Bitlis illeri için kar yağışı uyarısında bulunarak sarı alarm verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri başta olmak üzere Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Adana'nın Ceyhan ve Kozan ilçeleri, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Vatandaşların kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TİPİ NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

Kars’ın Kağızman ilçesinde tipi nedeniyle Çengilli köyü grup yolunda mahsur kalan 9 araçtaki 30 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Ağrı'da ise okullar, 1 gün tatil edildi.

Kağızman ilçesi Çengilli köyü grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle, aralarında 1 yolcu minibüsünün de bulunduğu 9 araç kara saplandı, yolcular mahsur kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla ilerleyemeyen araçlardaki sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirip, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, soğuk ve görüşü engelleyen tipi altındaki uzun süre karla mücadele çalışmalarını sürdürüp, mahsur kalan 9 araca ulaştı. Araçlardaki 30 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AĞRI’DA OKULLAR TATİL

Öte yandan kar yağışı sebebiyle Ağrı’da bugün okullar tatil edildi. Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verileri dikkate alındığında; 10 Şubat 2026 Salı günü ilimiz genelinde kar yağışı beklenmesi dolayısıyla, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, ilimiz genelindeki tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için 10 Şubat 2026 Salı günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir."

VAN'IN 4 İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yüksekleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karlakarışık yağmurlu

SİVAS 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Bolu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı