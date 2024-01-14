Kar, fırtına, sağanak yağış... Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yeni uyarı! Tarih verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'nin haftalık raporunda ise salı gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışlı. Muğla ve Antalya çevresinde yağmur var. Sıcaklıklar Batı'da yükselmeye başlıyor. Bu gece ve yarın sabah Trakya ve Marmara iç bölgelerde sis ulaşımda etkili olur.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Trakya İç Anadolu İç Ege Doğu Anadolu'da bu gece kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana gelir. İstanbul'da sıfırın altına sıcaklık düşer. Asfalt da gizli buzlanma olur gece ve sabah sürücüler dikkat. Doğu Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var.

İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul bugün açık 8C, gece -2C buzlanmaya dikkat. Yarın 12C, çarşamba 15C, salı günü kuvvetli yağmur geliyor. İzmir 10C, Antalya 16C Ankara 3C gece -5C.