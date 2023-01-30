Kar festivali Ayder’i coşturdu

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Ayder Yaylası’nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği’nce bu yıl 15incisi düzenlenen Ayder Kar Festivali’nin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin çeşitli yerlerinden festivale gelen binlerce kişi araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Festival alanına ulaşanlar ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kaymaya çalıştı. Daha sonrasında kar üzerinde halat çekme yarışması yapıldı. Kar yağışı altında horon oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bu yıl kar kalınlığının geçen yıla oranla daha az olduğu dikkati çekti.
ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİLER
Festival alanındaki yetişkinler ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kayarak, kartopu oynayarak ve kardanadam yaparak karın tadını çocukluk günlerine dönmüşçesine çıkardılar.