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Kar festivali Ayder’i coşturdu

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#Ayder Yaylası#Kar#Festival
Kar festivali Ayder’i coşturdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda bu yıl 15’ncisi düzenlenen Ayder Kar Festivali’nde renkli görüntüler yaşandı. Halat çekme yarışması yapıp, poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum eşliğinde horon oynadı.

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Ayder Yaylası’nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği’nce bu yıl 15incisi düzenlenen Ayder Kar Festivali’nin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin çeşitli yerlerinden festivale gelen binlerce kişi araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Festival alanına ulaşanlar ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kaymaya çalıştı. Daha sonrasında kar üzerinde halat çekme yarışması yapıldı. Kar yağışı altında horon oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bu yıl kar kalınlığının geçen yıla oranla daha az olduğu dikkati çekti.  

Kar festivali Ayder’i coşturdu


FESTİVAL İÇİN İZMİR’DEN GELDİ

İzmir’den ilk kez Aydere gelen Serpil Erdal, “Festival çok güzel. İzmirden geldim. İlk defa Ayderi gördüm. Çok beğendim. Korkudan kayma şansı bulamadım. Yazın nasıl oluyor bilmiyorum ama bir daha gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

Yaylada poşetle kayan Ömer Türk de, “Sürekli geliyoruz. Geçen seneki Kar daha çoktu. Şimdi biraz daha az ama olsun yine on numara Ayder her zaman ki gibi mis gibi. Kaymak efsane herkesin bunu denemesi lazım. Korkacak hiçbir şey yok. Bunun heyecanı on numara kayarken adrenalin tavan yapıyor. Buraya bunun için geliyoruz” diye konuştu. 

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Kar festivali Ayder’i coşturdu

ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİLER

Festival alanındaki yetişkinler ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kayarak, kartopu oynayarak ve kardanadam yaparak karın tadını çocukluk günlerine dönmüşçesine çıkardılar.

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#Ayder Yaylası#Kar#Festival

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