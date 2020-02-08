Kar esareti! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tırları, 2 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun İstanbul istikameti Elmalık mevkisinde oluşturulan kontrol noktasından Anadolu Otoyolu ve güzergahlarda bulunan dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan Yeniçağa-Zonguldak kara yolu da yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.



Bolu kent merkezinde de yağış etkili oluyor.

ORDU KAR ALTINDA

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Ortalama 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelinde ulaşım, enerji ve haberleşme hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor. Devam etmekte olan kar yağışından dolayı saat 16.00 itibarıyla 19 ilçede 137 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 57 mahalleye enerji verilemezken 5 mahalle ile haberleşme sağlanamıyor.

Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan mahalle yollarının açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 450 personel, 374 araç ve iş makinesiyle yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

JANDARMA'DAN ANONSLU UYARI

Şırnak’ta etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası jandarma harekete geçti. Camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı.



Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı bölgede yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle harekete geçti. İlçe merkezi ve çığ riski olan köylerde camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı. Anonslarda "Değerli Beytüşşebaplılar çığ riski bulunan bölgelere gidilmemesi gerek, çığ düştüğünde jandarmayı arayın, aşırı yağışlarda dikkatli olunuz" denildi. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaptığı yazılı açıklamada herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Pendik, "Kıymetli Beytüşşebaplı kardeşlerim, günlerdir aşırı kar yağışı nedeniyle lütfen çığ bölgelerine gitmeyelim. Olduğunca dikkatli olalım. Özellikle çığ riski olan köylerde yaşayan vatandaşlarımız bir çığ düştüğünde kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirelim" çağrısında bulundu.

AĞRI'DA TENDÜREK GEÇİDİ KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILDI

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Tendürek Geçidi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgenin yüksek kesimlerinde yolda kalan ağır tonajlı araçlar nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Ağrı-Van kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.

Zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin verilmezken, geçidin yüksek kesimlerinden Somkaya rampasını çıkamayan bazı tır şoförlerinin bekleyişi ise sürüyor.

Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi ve kötü hava koşulları nedeniyle yolda kalarak mazotu biten ve yakıt depoları donan sürücüler de zor anlar yaşıyor.

Yolda mahsur kalan tır şoförlerinden Seyfettin Kılıç Parlar, AA muhabirine, Tacikistan'dan Diyarbakır'a doğru gittiğini söyledi.



Uzun süredir yollarda olduğunu anlatan Parlar, "42 gündür yoldayım. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Somkaya'da mahsur kaldım. 4 saattir buradayım. Aracın dışına çok fazla çıkamıyoruz. Bazı arkadaşlar bölgede ayı ve kurt gördüklerini söyledi. Vahşi hayvanlardan korkuyoruz. Ekmeğimiz, suyumuz hiçbir şeyimiz kalmadı. Araçlarımız arızalanıyor, mazotumuz donuyor. Yetkililerin yardımını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Yolu kapalı köylerdeki hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

GİRESUN MERKEZE 4 YIL SONRA KAR YAĞDI

Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde de etkisini gösteriyor. Giresun’da şehir merkezine en son 2016 yılında yağan karın ardından 4 yıldır 400 rakım ve üzeri iç kesimlere kar yağışı etkili oluyordu. Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar sokak ve caddelere çıkarak karın tadını çıkardı.

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR



Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Günlük yaşamda da olumsuzluklara neden olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metrenin üzerine çıktı.

Limandaki tekneler ise balıkçılar tarafından güvenli bölgelere alındı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın şiddetini arttırmasını beklediklerini belirterek, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yaptı.

TAKSİM'DE KAR MANZARALARI

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışında Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar fotoğraf çekmek için cep telefonlarına sarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de zaman zaman etkisini gösterdi. Kentin yüksek bölgeleri beyaza bürünürken, kent merkezinde bazı noktalarda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanında etkili oldu. Yağış sırasında vatandaşlar cep telefonlarını eline alarak kar yağışını kaydederek fotoğraf çekti.

YOLU KAPALI KÖYLERDEKİ HASTALARI KARLA MÜCADELE EKİPLERİ KURTARDI

SİVAS’ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde 1’i çocuk iki hasta, kardan kapanan yolların Özel İdare ekiplerince açılmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde şeker hastası Metin Tuna (12), insülini bitince baygınlık geçirdi. Hasta yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köye ulaşamayan sağlık görevlileri, Gürün İlçe Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım talep etti. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan köye yağış ve tipiden dolayı ambulans ulaşamayınca hasta, İlçe Özel İdaresinin pikaplarıyla kurtarıldı. Yolda ambulansa aktarılan hasta, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Suşehri ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kiziryurdu köyünde rahatsızlanan Ali Akkuş’un yakınları da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemeyince, Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerimizden yardım talep etti. Devam eden karla mücadele çalışmalarında önceliği bu köye veren ekipler yolu açarak köye ulaştı. Baş ve diş ağrısı olduğu öğrenilen Ali Akkuş, 2 saate yakın süren operasyon ile kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKiLi OLUYOR



Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı sonucu kent beyaza büründü.

Sıcaklığın sıfırın altında 10 derece olduğu kentte, yağış nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

Yolda ilerleyen sürücü ve yayalar zor anlar yaşarken, ağaçların üzeri karla kaplandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yağış nedeniyle Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli arterlerden Kop Tüneli'nde trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Yağış nedeniyle kapalı olan Tekman, Çat, Karayazı ve Köprüköy ilçelerine bağlı mahallelerde ekipler yol açma çalışması yaparken, Horasan-Eleşkirt yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SİS ETKİLİ OLDU

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğleden sonra devam eden yoğun kar yağışından sonra sis hakim oldu.

İlçede kar yağışının ardından meydana gelen sisten dolayı görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşerken, sürücüler sis lambalarını yakarak güçlükle ilerledi.