Kar esareti 2 can aldı... Çobanlar yaylalarda mahsur kaldı

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Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından kara kış kendini sert gösterdi. Çok sayıda ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken, bazı il ve köylerde yollar kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar ve tipide mahsur kalanlar oldu.

TİPİ VE KAR GEÇİT VERMEDİ

Malatya’nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde çobanlık yapan 5 kişi, arazide mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Hekimhan’da 3, Darende’de ise 2 çobanı buldu. Çobanlardan Ramazan Değirmenci (41) hastanede yaşamını yitirdi.

YAYLADAN DÖNÜYORLARDI

Mersin’in Mut ilçesinde ise hayvanlarıyla yayladan dönerken tipiye yakalanan 7 çoban kayboldu. Ekipler Faruk Yaprak’ın (18) cesedine ulaşırken, babası Halil İbrahim Yaprak ile diğer çobanları kurtardı. Kavaközü mevkisinde kaybolan Recep Durmuş da AFAD ekipleri tarafından sağ bulundu.

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Antalya’da da hayvancılıkla geçinen 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın, saat 11.00 sıralarında Hocalı Yaylası’ndan dönüşe geçtiklerinde tipide hayvanlarını kaybetti. Yaşlı çift de hayvanlarını ararken yolu bulamayınca kayboldu. İhbar üzerine ekipler 50 santimetreyi bulan karla kaplı yolu açtı. Saat 19.30 sıralarında Akın çifti, Yarpuz Yaylası’nda bir ağacın dibinde 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu. Akın çifti, hastaneye kaldırıldı.

10 ÖĞRETMEN KURTARILDI

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Elbistan’daki kutlamalara katılan 10 öğretmenin bulunduğu minibüs Ekinözü ilçesine dönüşte tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Öğretmenleri, Ekinözü Belediyesi ekipleri kurtardı.

24 İLE SARI VE TURUNCU UYARI

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 ile turuncu kodlu uyarı, 13 ile ise sarı kodlu uyarı verdi.

Turuncu kod verilen iller: Adana, Antalya, Giresun, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Bayburt.

Sarı kod verilen iller: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Muş, Samsun, Siirt, Van, Şırnak, Osmaniye.

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BUZ VE DONA DİKKAT

Yurdun iç kesimlerinde ise buzlanma ve don bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, “Yurdun iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Zirai dona dikkat. Sıcaklık haftanın ikinci yarısında batıda 2-3 derece artacak” diye uyardı.

BİR MAHALLE KARA GÖMÜLDÜ

- Bayburt-Gümüşhane, Bayburt-Trabzon yolları neredeyse tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ekipleri seferber oldu. Bayburt’un en büyük ve en köklü mahallelerinden biri olan Şingah mahallesi, yoğun yağış nedeniyle adeta kara gömüldü. Mahalleli, yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar yüzünden evlerinden çıkamaz duruma geldi. Vatandaşlar belediyeden yardım talebinde bulundu.

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AYAZ BEBEK EKİP ARACINDA DOĞDU

- Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bir kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı. Anneyi kaldırıldığı hastanede ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu.

OKULLAR TATİL

- Kar yağışı bir çok kentte etkisini sürdürürken Erzurum’da Şenkaya hariç bütün ilçelerde okullar tatil edildi. Artvin’in Ardanuç, Yusufeli, Şavşat ilçeleri ile Aksaray, Kırşehir, Karaman, Bolu, Ordu, Kastamonu, Karabük, Kayseri, Malatya, Yozgat, Samsun, Tokat, Niğde ve Nevşehir’de eğitime; Karabük’te ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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ORDU’DA 4 KİŞİ KAYBOLDU

Karın etkili olduğu Ordu’da ava çıkan 4 kişiden 3 gündür haber alınamıyordu. 4 kişi, dün akşam Mesudiye ilçesine bağlı Armutkolu Obası’nda sağ bulundu.