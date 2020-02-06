Kar Edirne'den giriş yaptı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya başladığı Edirne'de kar yağışı, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesiminde kar yağışı sürerken, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışı, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda zaman zaman trafiğin aksamasına neden olurken, Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması başlattı.

Son yılların en kurak döneminin geçirildiği Edirne'de kar yağışı, üreticileri sevindirdi. Hamzabeyli köyü üreticilerinden Erdal Tasma, "Yağışlar ekili olan buğday ve kanolaya çok iyi geldi. Köyümüze bereket yağdı. Çok sevinçliyiz" diye konuştu.

Üreticilerden Oğuz Esen ise beklenen kar yağışının geç de olsa geldiğini dile getirerek, "Kurak geçen kış bizi endişelendirdi. Derelerimiz ve nehirlerimizde sular çekilmişti. Bu kar mahsulümüze çok iyi geldi" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde kent merkezinde de etkili olacağını söyledi.