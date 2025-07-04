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Kar değil dolu! Yollar beyaza büründü

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#Kars#Dolu Yağışı#Meteoroloji Uyarısı
Kar değil dolu Yollar beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 22:30

Kars'ta etkili olan dolu yağışı, Kars-Selim karayolunu beyaza bürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağışlar, Kars ve çevresinde etkili olmaya başladı. Özellikle Kars-Selim karayolu üzerinde yoğunlaşan dolu yağışı, kısa sürede her yeri kapladı.

DOLU 10 DAKİKA SÜRDÜ

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerken, trafik ekipleri güzergahta kontrollerini artırdı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından karayolu, beyaz örtüyle kaplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Kars#Dolu Yağışı#Meteoroloji Uyarısı

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