Kar değil dolu! Yollar beyaza büründü

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Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağışlar, Kars ve çevresinde etkili olmaya başladı. Özellikle Kars-Selim karayolu üzerinde yoğunlaşan dolu yağışı, kısa sürede her yeri kapladı.
DOLU 10 DAKİKA SÜRDÜ
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerken, trafik ekipleri güzergahta kontrollerini artırdı.
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından karayolu, beyaz örtüyle kaplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.