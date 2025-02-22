Kar bugün de etkili olacak

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Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağış sisteminin Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi.

Kar yağışının İstanbul’da bugün de aralıklarla devam edeceğini bildiren Tek, “Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek. Yarın kar yağışı etkisini azaltacak, pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek” dedi.

ŞUBAT AYI BUZ KESTİ

Hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde eksi değerlere düştüğünü aktaran Tek, sahile yakın bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiğini, şehirlerarası yollarda gizli buzlanma riski olduğunu belirterek, sürücüleri uyardı. Son yılların en soğuk şubat aylarından birinin yaşandığına işaret eden Tek, hafta başından itibaren yükselmesi beklenen sıcaklıkların, mevsim normallerine yaklaşacağını sözlerine ekledi.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime bugün ve yarın ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları’nın tüm seferleri ve bazı İDO seferlerinin ikinci duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

AĞIR TAŞITLARA TRAFİK YASAĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara’da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, 2 günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.

KGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00’ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar 2 gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecektir” denildi.

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TATİL YAPMAYAN VALİYE KARTOPU

Kar yağışı nedeniyle Erzincan’da 20 Şubat günü eğitime bir gün ara verildi. Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından Vali Hamza Aydoğdu’ya mesaj atarak 21 Şubat’ta da okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. Öğrencilerin bu isteği, yağış etkisini kaybettiği için gerçekleşmedi.

Sabah saatlerinde kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu’nun yanına gelen öğrenciler, niçin okulları tatil etmediğini sordu. Vali Aydoğdu da “Havalar çok güzel. Kar tatili falan boş verin. Üşümeyin, haydi dersinize girin” dedi. Bunun üzerine bahçede oynayan çocuklar, Vali Aydoğdu’ya kartopu attı. Vali Aydoğdu da öğrencilere karşılık verdi. Kısa süreli kartopu oyununun ardından Vali Aydoğdu, öğrencilerden derse girmelerini istedi.

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YAĞIŞ BARAJLARA YARADI: 1 HAFTADA YÜZDE 10 DOLDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım’da yüzde 27.49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı çarşamba gününden itibaren etkili olan kar yağışlarıyla yükselişe geçti. Son bir haftada yüzde 10.23 yükselen barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70.05 seviyesinde oldu.

Su miktarı Alibey’de yüzde 57.06, Büyükçekmece’de 66.48, Darlık’ta yüzde 65.44, Elmalı’da yüzde 91.71 Istrancalar’da yüzde 99.12, Kazandere’de yüzde 77.36, Pabuçdere’de yüzde 74.88, Sazlıdere’de yüzde 52.41, Terkos’ta yüzde 72.1 ve Ömerli’de yüzde 74.43 olarak ölçüldü. İstanbul’da önceki gün 2 milyon 968 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi. m AA