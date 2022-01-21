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Kar-beyaz Türkiye

#Kar#Meteoroloji#Hava Durumu
Kar-beyaz Türkiye

Kar yağışı ve soğuk hava, Türkiye’nin büyük bölümünü beyaza boyadı. Doğu ve Güneydoğu illerinde kar kalınlıkları insan boyuna ulaşırken, Mersin ve Antalya gibi Akdeniz şehirlerinin bile yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar pek çok ilde hayatı olumsuz etkilerken, eğlenceli manzaralara da sahne oldu...

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Yurdun büyük bölümü dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, Meteoroloji’den yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zirai don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. AFAD da yurt genelinde kar ve yağmur nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı. Birçok yerde mahsur kalan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken, Mardin’deki trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

GAZİANTEP NORMALE DÖNDÜ

Önceki gün son 54 yılın en yoğun kar yağışını gören Gaziantep’te yağışın durmasıyla hayat normale döndü. Yollarda saatlerce mahsur kalan binlerce kişi, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı, kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tekrar açıldı. Sürücüler yola bıraktıkları araçlarını dün aldı. Bolu’da da 3 gün aralıksız süren kar yağışının durmasıyla TEM ve D-100 yolunda trafik normal seyrine kavuştu. Bolu merkezde kar kalınlığı 70, yüksek kesimlerde 2 metreyi bulurken, Meteoroloji, kentte en son 1950 yılında bu şiddette kar yağdığını açıkladı. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise binlerce köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Bazı merkezlerde eğitime dün de ara verildi. Sivas’ta ise Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın yüzeyi, buzla kaplandı.

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Kar-beyaz Türkiye

ARAÇLAR GÖMÜLDÜ

Bitlis’te araçlar kara gömüldü.

Kar-beyaz Türkiye

YÜKSEKOVA BUZ KESTİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatılar, bıçaktan keskin buz sarkıtlarıyla doldu.

Kar-beyaz Türkiye

KARA BATTIK HALAYI

Erzurum’da kara saplanan araçlar bulundukları yerden kurtarılırken, bir grup genç soğuktan etkilenmemek için halay çekti.

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Kar-beyaz Türkiye

JANDARMADAN KUMANYA

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yolda mahsur kalanlara jandarma su ve kumanya ikramında bulundu.

Kar-beyaz Türkiye

BİR İNSAN BOYU

Elazığ’ın birçok kesiminde kar kalınlığı insan boyunu aştı.

Kar-beyaz Türkiye

BENİ UNUTMAYIN

Karakışta hayvanlar da zor durumda kaldı. Birçok yerde, gönüllüler ile yetkililer sokak ve yaban hayvanlarına yem taşıdı.

Kar-beyaz Türkiye

KOBRA BİLE YAPTILAR

Adıyaman’da gençler, boyu 2 metreyi aşan kardan kobra yaptı.

Kar-beyaz Türkiye

KAR-CAMİ

Elazığ’da bir grup arkadaş, bir parkta kardan cami yaptı, minarelerine de ay yıldız taktı.

Kar-beyaz Türkiye

ÇOK SAYIDA KÖY YOLU KAPANDI

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Yurt genelinde çok sayıda köy yolu kapandı, birçok mahallenin ulaşımı kesildi. Bursa’da kardan kapanan 507 mahallenin yolu dün açıldı. 

Kar-beyaz Türkiye

KARDANADAMCI GELDİ HANIM

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın kardan adamı el arabasında taşıması gülümsetti...

Kar-beyaz Türkiye

ULUDAĞ’DA YOK BÖYLE KAYAK PİSTİ

Bingöl’de 1 metreyi bulan kar çocuklara eğlence, vatandaşa çile haline geldi. Buz tutan yollar, çocukların kayak pisti oldu.

Kar-beyaz Türkiye

KARLIOVA ADININ HAKKINI VERDİ

Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl’ün Karlıova ilçesi, adeta adının niye verildiğinin kanıtı gibiydi.

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#Kar#Meteoroloji#Hava Durumu

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