Kar-beyaz Türkiye

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Yurdun büyük bölümü dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, Meteoroloji’den yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zirai don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. AFAD da yurt genelinde kar ve yağmur nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı. Birçok yerde mahsur kalan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken, Mardin’deki trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

GAZİANTEP NORMALE DÖNDÜ

Önceki gün son 54 yılın en yoğun kar yağışını gören Gaziantep’te yağışın durmasıyla hayat normale döndü. Yollarda saatlerce mahsur kalan binlerce kişi, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı, kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşımın durduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tekrar açıldı. Sürücüler yola bıraktıkları araçlarını dün aldı. Bolu’da da 3 gün aralıksız süren kar yağışının durmasıyla TEM ve D-100 yolunda trafik normal seyrine kavuştu. Bolu merkezde kar kalınlığı 70, yüksek kesimlerde 2 metreyi bulurken, Meteoroloji, kentte en son 1950 yılında bu şiddette kar yağdığını açıkladı. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise binlerce köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Bazı merkezlerde eğitime dün de ara verildi. Sivas’ta ise Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın yüzeyi, buzla kaplandı.

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ARAÇLAR GÖMÜLDÜ

Bitlis’te araçlar kara gömüldü.

YÜKSEKOVA BUZ KESTİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatılar, bıçaktan keskin buz sarkıtlarıyla doldu.

KARA BATTIK HALAYI

Erzurum’da kara saplanan araçlar bulundukları yerden kurtarılırken, bir grup genç soğuktan etkilenmemek için halay çekti.

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JANDARMADAN KUMANYA

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yolda mahsur kalanlara jandarma su ve kumanya ikramında bulundu.

BİR İNSAN BOYU

Elazığ’ın birçok kesiminde kar kalınlığı insan boyunu aştı.

BENİ UNUTMAYIN

Karakışta hayvanlar da zor durumda kaldı. Birçok yerde, gönüllüler ile yetkililer sokak ve yaban hayvanlarına yem taşıdı.

KOBRA BİLE YAPTILAR

Adıyaman’da gençler, boyu 2 metreyi aşan kardan kobra yaptı.

KAR-CAMİ

Elazığ’da bir grup arkadaş, bir parkta kardan cami yaptı, minarelerine de ay yıldız taktı.

ÇOK SAYIDA KÖY YOLU KAPANDI

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Yurt genelinde çok sayıda köy yolu kapandı, birçok mahallenin ulaşımı kesildi. Bursa’da kardan kapanan 507 mahallenin yolu dün açıldı.

KARDANADAMCI GELDİ HANIM

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın kardan adamı el arabasında taşıması gülümsetti...

ULUDAĞ’DA YOK BÖYLE KAYAK PİSTİ

Bingöl’de 1 metreyi bulan kar çocuklara eğlence, vatandaşa çile haline geldi. Buz tutan yollar, çocukların kayak pisti oldu.

KARLIOVA ADININ HAKKINI VERDİ

Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl’ün Karlıova ilçesi, adeta adının niye verildiğinin kanıtı gibiydi.