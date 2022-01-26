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Antalya'yÄ± MuÄŸla'ya baÄŸlayan D-400 kara yolunun Demre ilÃ§esinin Davazlar ve Yavu mahalleleri arasÄ±nda kalan 3 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda aniden bastÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ilerleyemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, araÃ§larÄ±nÄ± yol kenarlarÄ±na park etti.

KÄ±ÅŸ lastiÄŸi ve zinciri takÄ±lÄ± olmayan araÃ§lar baÅŸta olmak Ã¼zere 100'e yakÄ±n araÃ§ yolda kaldÄ±. KaÅŸ'Ä±n AÄŸullu Mahallesi'nden Demre'nin GÃ¼rses Mahallesi'ne kadar 25 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mde de yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor. Jandarma, bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, KarayollarÄ± ekipleri de yolda kar temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

ALANYAâ€™YA 53 YIL ARADAN SONRA KAR YAÄžDI

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TÃ¼rkiyeâ€™yi genelinde gÃ¶rÃ¼len kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, 53 yÄ±l sonra Alanyaâ€™yÄ± da etkisi altÄ±nda aldÄ±. Saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda aniden baÅŸlayan dolu ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶renleri hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. VatandaÅŸlar, dÃ¼kkan altlarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rken esnaf ise dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak kar topu oynadÄ±. Cadde ve sokaklar 10 dakika sÃ¼ren kar ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile beyaza bÃ¼rÃ¼nÃ¼rken merkezde bulunan sera ve narenciye aÄŸaÃ§larÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼.

"SAHÄ°L BEYAZ Ã–RTÃœYLE KAPLANDI"

Karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸan dolu, turistlerin gÃ¶zdesi Alanya plajÄ±nÄ± 10 dakika iÃ§erisinde beyaz Ã¶rtÃ¼yle kapladÄ±. O sÄ±rada sahilde yÃ¼rÃ¼yen bir vatandaÅŸ ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§erisinde Alanya'da bÃ¶yle bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžu yaÅŸÄ±ma kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en tuhaf ÅŸeyi yaÅŸÄ±yorum. Her yer bembeyaz" dedi.

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