Kar altında Palandöken'in zirvesine 'Cumhuriyet' tırmanışı

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Spor Bilimleri Fakültesi ve çeşitli fakültelerden öğrenciler, Palandöken'in 2 bin 400 rakımına otobüslerle gelerek tırmanış için son hazırlıklarını yaptı. Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğretim görevlileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ve federasyon sporcularının eşlik ettiği öğrencilere tırmanış hakkında bilgi verildi. Tırmanışa başkanlık eden Alaattin Karaca, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ayakkabısı ve kıyafeti uygun olmayan öğrencileri uyardı. Karaca, tırmanışın güvenliği için eldiveni, beresi ve uygun ayakkabısı olmayan öğrencilerin katılmamasını istedi. Karaca, organizasyonun sağlıklı sonuçlanması için bu tedbirin alınması gerektiğini bildirdi.