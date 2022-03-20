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Kar 5 metreyi buldu, hayalet köye döndü

#Muş#Üçevler Köyü#Kar Yağışı
Kar 5 metreyi buldu, hayalet köye döndü

Muş'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler Köyü'nde evler ve ahırlar, beyaz örtüyle kaplandı. Köy halkından Hamdi Subaşı (48), "6 ay karın altındayız. Kış mevsiminde burası hayalet köye dönüyor. Köyde şu an 2 ev tek yaşam sürdürüyor. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var." dedi.

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Kente 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Üçevler Köyü'nde Mart ortasında kar esareti sürüyor. Kış şartları nedeniyle nüfusun büyük bölümü Diyarbakır ve Muş'a göçerken, köyde kalanlar da çetin koşullara göğüs geriyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köyde evler, ahırlar ve odunluklar, beyaz örtü nedeniyle görünmez hale geldi.

Kar 5 metreyi buldu, hayalet köye döndü

Köyün ilk kez Mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, "6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor. Kış mevsiminde burası hayalet köye dönüyor. 6 ay boyunca burada kimseleri göremiyorsun. Köyde şu an 2 ev tek yaşam sürdürüyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var. Köy halkı, geri dönüşlerini nisan ayından sonra yapıyor" diye konuştu.

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Kar 5 metreyi buldu, hayalet köye döndü

 

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#Muş#Üçevler Köyü#Kar Yağışı

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