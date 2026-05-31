Kaputaş turizmcileri sevindirdi: Avrupa’nın en iyi 10 plajından biri

Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede Kaputaş, 9. sırada yer aldı. Turkuaz rengi, denizi ve etkileyici kanyon manzarasıyla dikkati çeken Kaputaş’ın Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterilmesinin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

‘HERKESİ BEKLİYORUZ’

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, Kaputaş’ın bölgedeki en güzel plajlardan olduğunu söyledi. Günay, “Yıllardır her dönemde dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş, bu yıl da listede yer aldı. Ayrıca Türkiye’den listeye giren tek plaj Kaputaş oldu. Plajımız, artık Kaş’ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Tüm ziyaretçileri, Kaş’a ve Kaputaş’a bekliyoruz” dedi. Plajın doğası, kanyonu ve deniziyle özel konuma sahip olduğuna dikkati çeken Günay, “Burada turkuaz, mavi ve zaman zaman yeşilin farklı tonlarını bir arada görmek mümkün. Muhteşem bir koy” diye konuştu. Kaputaş, daha önce de çeşitli uluslararası listelerde dünyanın en iyi plajları arasında yer almıştı.





