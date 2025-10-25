Kaptanoğlu için seferberlik... Gömleğine ulaşıldı

Haberin Devamı

METEOROLOJİ 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından önceki gün öğlen sağanak başladı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve işyerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçede 12 saatte metrekareye 155.4 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu (70) kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu’nu bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Havanın kararmasıyla arama çalışmaları sadece karada devam etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, sel sonrası Foça’ya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAPTANOĞLU’NA AİT GÖMLEK BULUNDU

Bülent Kaptanoğlu’nu arama, kurtarma çalışmaları dün ikinci günde de karada ve denizde sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 43 dalgıç ile suda, 80 personel ile kıyıda arama yapıldı. Çalışmalarda 5 de drone kullanıyor. Sahil Güvenlik ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına denizde devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar, bir erkek gömleği buldu. Ailesinden alınan onayla gömleğin Bülent Kaptanoğlu’na ait olduğu kesinleşti. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları gömleğin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Diğer taraftan, ilçede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, temizlik ve su tahliye çalışmaları bölgede 707 personel ile sürdürüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça’ya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alıp, basın açıklaması yaptı. Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren Vali Elban, “Dün (perşembe) mahallelerde elektrikler yeniden verilmiş oldu. Genel anlamda ilçede hayat normale dönmeye başladı. Yağışların azalmasıyla birlikte süratle hasar tespit çalışmaları başladı” dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle aracıyla sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun eşi Nilgün Kaptanoğlu, kızları Deniz Kaptanoğlu ve Derya Kaptanoğlu’nu ziyaret etti.

Bülent Kaptanoğlu’nun Al Ramlat ailesinden yardım istediği ortaya çıktı.

BÖLGEDE YAŞAYANLARDAN YARDIM İSTEMİŞ

Bucak mevkisinde Bülent Kaptanoğlu’nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı bölgede yaşayan Al Ramlat ailesinin evine gidip, otomobilini kurtarmak için yardım istediği ortaya çıktı. Olayın ardından kendi evlerine de su bastığını ve evden son anda çıktıklarını söyleyen Yusuf Al Ramlat, “Evdeyken kapı çaldı. Gelen kişi otomobilinin çamura saplandığını söyleyerek yardım istedi. Otomobilini motoruma bağlayıp, çekerek kurtarabileceğimizi söyledi. Otomobili motorla çekmemizin mümkün olmadığını söyledim. Telefonla konuşarak otomobiline gitti. Evin içi 10 dakikada suyla doldu. Hemen çocuklarla kümese sığındık” dedi.

Haberin Devamı

OTOMOBİLİ GÖRÜNTÜLENDİ

- BÜLENT Kaptanoğlu’nun otomobiliyle suya kapıldığı bölgeye ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde suların dakikalar içinde yükselmesi ve şiddetli yağış sebebiyle kameranın devre dışı kalması yer aldı.

Bu arada, yapılan çalışmalarla bulunan Bülent Kaptanoğlu’nun kullanılamaz hale geldiği görülen otomobili, dronla görüntülendi.