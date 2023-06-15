‘Kaptan’la gözden uzak buluşma

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CHP’de “değişim” talebini ilk dillendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile “Kaptan olarak gemiyi limana yanaştıracağını ve değişimin önünü sonuna kadar açacağını” söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından dün üçüncü kez bir araya geldi.

AHLATLIBEL RANDEVUSU

Kongre kulislerini hareketlendiren görüşme, Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı Masa’nın ilk toplantısının yapıldığı Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesisleri’nde 2 saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından sıcak görüntüler verdiler. Görüşmenin ardından İstanbul’a dönen İmamoğlu burada sorulara, “Her şey çok güzel olacak” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’nun önceki gün partisinin Meclis grubundaki, değişim mesajlarının yanı sıra “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin” çıkışının ardından gerçekleşen görüşmenin gündemine ilişkin ise farklı iddialar ortaya atıldı.

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İkili ayrılırken de sıcak bir görüşme izlenimi verdi.

İSTANBUL RAPORU

İmamoğlu’na yakın çevrelerin, “görüşme yerini kim ayarladıysa teklif ondan gelmiştir” değerlendirmesi dikkat çekti. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmaları nedeniyle seçimlerde İstanbul’un kaybedilmesi kaygısından kaynaklanan itirazlarını koruduğuna dikkat çekiliyor. İmamoğlu’nun ise yerel seçimlere yönelik İstanbul ile ilgili değerlendirmeleri de içeren kapsamlı bir rapor hazırladığından söz ediliyor.

ÖRGÜTLE DE BULUŞACAK

Kaynaklar, ikili arasında önümüzdeki dönem başka görüşmeler de olacağını söylediler. Kılıçdaroğlu buluşmasından önce hafta başında İstanbul’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya gelen İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde de İstanbul’daki CHP’li ilçe başkanlarıyla buluşmayı planladığı belirtiliyor.

3. İSİM FORMÜLÜ

Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylığını ilan etmesinin ardından parti içi muhalefet çevrelerinde, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu dışında üçüncü bir ismin formülü dillendirilmeye başlandı. Yine muhalefet cephesinden Kılıçdaroğlu’na yönelik, “gerekirse siz başta kalın ama listenizi biz yapalım” önerisinin gelebileceği iddiası da kulislere yansıdı. Genel Merkez kaynakları ise “Genel Başkan mesajını mümkün olabilecek netlikte grup toplantımızda verdi” değerlendirmesinde bulundu.

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Özgür Özel

YENİLİKSE EN TEPEYE KADAR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dünkü basın toplantısında, partisinin seçimlerden sonra yaşanan “üzüntüden, tartışmadan” bir an önce çıkıp ülke sorunlarına yönelmesi gerektiğini belirterek, “Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri tabii ki aday olmak isteyecektir, haklarıdır. Bunun yeri de kurultaydır. Bundan hiçbirimiz gibi Genel Başkanımızın da sıkıntısı yok. (Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi) Ben bu görüşmelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Görüşüp, tartışıp en doğru olanı bulmamız gerekiyor. Yenilikse üyelerden başlayarak en tepeye kadar yapmalıyız. Zaten Genel Başkanımız da bunun önünü açtığını, yeniliğin arkasında olduğunu net bir şekilde söyledi” dedi.

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KARADENİZ ÇAĞRISI

CHP’nin Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki kentlerinin il başkanlarından da değişim çağrısı geldi. Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce, Çankırı ve Tokat il başkanları yayınladıkları ortak bildiriyle, “CHP yeni dönemi yeninin gerekliliklerini de gözeterek inşa etmelidir. Yenilenme kaçınılmazdır” dedi.

‘HELALLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR’

Grup Başkanı Özgür Özel de bir grup gazeteciyle sohbetinde, “Partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım” diyerek adaylık iddiasını sürdürürken, kongre sürecine ilişkin de, “Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır” dedi.