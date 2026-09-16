Kaptanın cansız bedenine ulaşıldı

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KOCAELİ’den 2 Eylül’de İzmir Aliağa’ya giden Türk bayraklı ‘Alsu’ isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden ‘Tuğberk İmamoğlu’ isimli ticari gemi, İstanbul Silivri açıklarında çarpıştı. ‘Tuğberk İmamoğlu’ isimli gemi batarken, 10 mürettebattan haber alınamadı. Arama kurtarma çalışmalarının önceki günkü 13’üncü gününde 13.30 sıralarında Silivri açıklarında bir ceset bulundu. Uzun süre suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti yapılamadı. Cansız beden kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu’na getirilen cesedin kimlik tespiti için gemi kazasında kaybolan mürettebatın yakınlarından kan ve DNA örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucu cansız bedenin, geminin 1’inci kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğunun belirlendi.

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‘5 KM UZAKTA BULUNDU’

Öte yandan kayıp diğer 9 gemiciyi bulmak arama çalışmaları, dün 14. günde de devam ettirildi. 9 gemicinin yakınlarının Silivri Sahili’nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi de sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarındaki 2 Eylül günü gerçekleşen gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, açıklamada arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan cansız erkek bedeninin, Adli Tıp Kurumu’nca gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 1’inci kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin defin işlemleri için ailesine teslim edileceğini belirten başsavcılık olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.