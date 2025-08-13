Kaptanı kameradaki hasar tespiti yakalattı

Haberin Devamı

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için 4 Ağustos’ta ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan ve Balıkesir açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan işinsanı Halit Yukay’dan hâlâ bir haber yok. Aramalar devam ediyor. Son olarak denizin derinliklerinde görüntü tespit edebilen cihazlar da arama faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştı. Şimdiye kadar Yukay’a dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Yukay’ın akıbetine dair Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma da devam ediyor.

İZMİT’TE HASAR KONTROL

Hürriyet, bu soruşturmadaki yeni bir detaya daha ulaştı. Savcılık, geminin ayrıldığı Çanakkale ve yük boşalttığı İzmit’teki iki ayrı fotoğrafına ulaşıp mukayese etmiş ve İzmit’teki fotoğrafta geminin ön tarafındaki çarpışma izi ve tahribatı tespit etmişti. Bu tespitlerin ardından savcılık, AREL 7 adlı geminin o gün gece yarısından sonra İzmit Limanı’na yük boşalttığı anların kamera kayıtlarına da el koydu. Dosyaya giren bu kayıtlarda, gemi İzmit’te limana yanaştıktan sonra gemi kaptanı C.T. ile mürettebattan bazılarının hemen inip geminin ön tarafını kontrol ettikleri görülüyor.



Birkaç dakika boyunca devam eden bu kontrollerde kaptan ve mürettebatın kazadan kalan izleri inceledikleri değerlendiriliyor. Geminin önündeki izlerle birlikte bu görüntüler, kaptan C.T. aleyhindeki şüpheleri kuvvetlendiren önemli delillerden biri olarak değerlendiriliyor. Yukay’ın yatının nasıl parçalandığına ve kazanın nasıl meydana geldiğine dair bilirkişi raporunun hazırlanması için de süreç başladı. Savcılık, uzman isimlerden bir bilirkişi heyeti oluşturulması için talimat verdi. Olaya dair henüz bilinmeyen detayların da bu bilirkişi raporuyla aydınlığa kavuşması bekleniyor.

CAN SİMİDİ GÖRÜP DEVAM ETMİŞ

Geminin ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan tutuklanan kaptanı C.T. ifadesinde kendisini şöyle savunmuştu: “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim, baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim.”

SAHİL GÜVENLİK RADARDAN BULDU

Arel 7 adlı geminin nasıl yakalandığına dair de yeni detaylar ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre bölgedeki radar kayıtlarından AREL 7’nin izine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla geminin peşine düştü. Geminin İzmit Limanı’nda fotoğrafları çekildi. Gemi yükünü boşaltıp sonraki gün geri dönüp Yalova sınırlarına girdiğinde de Sahil Güvenlik ekipleri gemiye yanaşarak gerekli hukuki işlemleri başlattı. Kaptan gözaltına alınarak adliyeye götürüldü ve ardından da tutuklanmasına kadar giden süreç başladı. Savcılık, mürettebattan bazı isimlerin de ifadelerini aldı. Delil toplama süreci devam ediyor.



