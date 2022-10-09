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Kaptana kızının yanında silahlı saldırı

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#İstanbul#Beyoğlu#Gemi Kaptanı
Kaptana kızının yanında silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 15:34

İstanbul Beyoğlu'nda kızını okula götüren gemi kaptanı Süleyman C.'ye silahlı saldırı düzenlendi. İki bacağından yaralanan Süleyman C. hastaneye kaldırılırken, saldırı anı  da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Kulaksız Mahallesinde 18 Eylül Salı günü saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gemi kaptanı Süleyman C. sabah kızını okula götürürken arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dört el ateş eden saldırgan, koşarak olay yerinden kaçtı. İki bacağından da yaralanan Süleyman C. ile kızı panikle ara sokağa koştu. Yaralı baba olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaptana kızının yanında silahlı saldırı

Saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kızını okula götüren Süleyman C.'ye arkadan yanaşan kişi art arda ateş ediyor. Neye uğradığını anlayamayan baba ve kızı ara sokağa doğru koşuyor. Silah sesleri ile o anda yoldan geçmekte olan kadın da koşarak uzaklaşıyor.

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#İstanbul#Beyoğlu#Gemi Kaptanı

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