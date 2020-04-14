Kaptan yeter

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, dün sabah saatlerinde Maltepe’nin belirli noktalarında eşzamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde kontrol noktalarından geçen minibüsler sivil trafik ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu almanın peşine düştü.

‘MİLLET ZORLA BİNİYOR’

Denetime takılan bir Fındıklı Maltepe minibüsü polisleri bile şaşırttı. Minibüsü durduran sivil ekipler, 6 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 27 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 21 fazla yolcusu polis tarafından aşağı indirildi. Minibüs şoförü, “Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Almayacaktım, millet zorla biniyor. Şu an ne ceza yiyeceğimi bilmiyorum. Almadığın zaman caz yapıyor. Aldığın zaman da polise gelip kimse bir şey diyemiyor. Buna bir çözüm versinler”dedi.

Minibüsteki bir yolcu ise şoför için, "Başta biz bindik ama, sonunda bu kadar doldurunca adamı uyarıyoruz. Biz uyardıkça tersliyor bizi adam. Ekmek parasının olduğunu söyleyerek bizi dinlemiyorlar" diye konuştu.

Minibüs şoförüne polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.