Kaptan pilot bayıldı

Pegasus Havayolları’nın PC902 sefer sayılı Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağının mesul kaptan pilotu uçuş sırasında bilincini kaybetti. TC-CPI kuyruk tescilli uçağın ikinci pilotu, derhal olaya müdahale ederek Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne durumu bildirerek iniş önceliği ve ambulans istedi.

SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Kaptan pilot iniş sırasında kendine gelirken, ikinci pilotun saat 14.35’te uçağı sorunsuz bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirdiği öğrenildi. Bu arada ikinci pilot ile kule görevlileri arasındaki ses kaydı da ortaya çıktı. Buna göre ikinci pilotun, “Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi. Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız, müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek” anonsu dikkat çekti. Ambulansla uçaktan alınan kaptan pilotun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Pegasus Havayolları’ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı: “Viyana-Sabiha Gökçen seferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilli uçağımız, kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı´na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir.”