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Kaptan: Kusurum yok

Güncelleme Tarihi:

#Gemi Kazası#Kaptan Mehmet Öz#Girne Mahkemesi
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 07:00

Girne açıklarında yaşanan gemi kazasından kurtulan ve gözaltına alınan kaptan Mehmet Öz ve 7 mürettebat ile 8 şirket temsilcisi ise Girne’de hâkim karşısına çıkartıldı.

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Kaptan Öz, ilk ifadesinde denize açıldığı saatlerde meteoroloji raporunun normal olduğunu gerekli izinleri alarak sefere başladığını, tahmin etmediği yükseklikte dalgalarla karşılaştığını ve kısa süre sonra geminin önünün koptuğunu, su almaya başladığını anlattı. Kaptan, geminin neden battığı konusunda bilgisi olmadığını, herhangi bir kusurunun olduğunu düşünmediğini ve teknik inceleme sonucunda kazanın nedeninin belirlenebileceğini kaydetti. Mahkeme hâkimi, kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Soruşturmayı yürüten polise, şirket hissedarlarının da sorumluluğunun araştırılması emrini verdi. 

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Kaptan: Kusurum yok

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SERTİFİKASI HONDURAS’TAN

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi kaptanının yeterliliği ve geminin bakımlarıyla ilgili iddialara yanıt vermek amacıyla kaptan Mehmet Öz ve geminin Türk Loydu tarafından 2.5 ay önce kontrol edildiğini gösteren belgelerini yayınladı. Mehmet Öz’ün kaptanlık sertifikasında 2024 yılında Orta Amerika ülkelerinden Honduras’tan alındığı, 2029 yılına kadar geçerli olduğu ve maksimum 3 bin tonluk gemilere kaptanlık yapabileceği görüldü. Bakan Arıklı, sertifikaya KKTC Limanlar Dairesi’nden verilen uygunluk belgesini de ekledi.

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Arıklı’nın yayınladığı bir diğer önemli belge de geminin kontrollerinin yapıldığını gösteren İstanbul merkezli Türk Loydu Klas sertifikası oldu. Bu yıl haziran ayında verilen sertifikada geminin, tekne, makine ve ekipmanın kurallara uygun olduğu belirtildi. Bakan Arıklı, devam eden soruşturma çerçevesinde kazada kusuru ya da ihmali görülen tüm sorumluların yargı aşamasına taşınacağını kaydetti.

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#Gemi Kazası#Kaptan Mehmet Öz#Girne Mahkemesi

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