Kaptan köşküne bugün çıkıyor

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Kurultaydaki genel başkan seçimine ilişkin itiraz süresi dün akşam saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Özel’in bugün önce seçim kurulundan mazbatasını alıp ardından da Genel Merkez’de düzenlenecek törenle Kemal Kılıçdaroğlu’ndan genel başkanlık görevini devralması bekleniyor. Özel, cuma günkü 10 Kasım törenlerinde de Anıtkabir’e CHP Genel Başkanı olarak katılacak. Cumartesi günü kurultayda seçilen yeni Parti Meclisi’ni (PM) toplayacak. Özel, bu toplantının ardından belirleyeceği “A Takımı” olarak da nitelenen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile de pazartesi günü toplanacak. Dün ilk olarak memleketi Manisa’ya giden Özel, yarın da deprem bölgesine giderek Hatay ve Osmaniye’yi ziyaret edecek. Özel, eşiyle birlikte Kılıçdaroğlu Ailesi’ni ziyaret edeceğinin mesajını da verdi.

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İTTİFAK MESAJI: EL SIKMAYA HAZIRIZ

CHP Lideri Özgür Özel, dün bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

- (İttifak tartışmaları): “Meral Hanım ile de görüşeceğiz. Tüm siyasi partilerle görüşeceğiz. Kapılarımız açık, avucumuz açık el sıkmaya hazırız. İlkeli, her iki tarafa da kazandıran ittifaka açığız. AK Parti’ye kazandıracak tutumlardan uzak duracağız.

- (Lider İstanbul’da Genel Başkan Ankara’da yorumlarına tepki göstererek) CHP kurultayları genel başkan seçer. Genel başkanlar parti lideridir. Böyle bir tanımlamayı ne ben ne de Ekrem Bey kabul eder. Nifak sokmaya, CHP’yi bölmeye yönelik adım atılacak olursa ben kadar Ekrem Bey de reaksiyon gösterir. Makam mevki değil, zafer peşindeyiz hem İstanbul’da hem de Türkiye’de.”

BAHÇELİ DE KUTLADI

Özel’i kutlayanlar arasında, kurultay sürecinde “Sınıf arkadaşımın kazanmasını isterim” diyerek Kılıçdaroğlu’nu işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Özel, Bahçeli’nin, “Önemli bir mücadele verdiniz yeni görevinizde başarılar dilerim” dediğini, kendisinin de arama nezaketini gösterdiği için Bahçeli’ye teşekkür ettiğini söyledi.