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Kaptan inat

Güncelleme Tarihi:

#Yolcu Otobüsü#Lastik Patlaması#Yangın
Kaptan inat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

İstanbul-Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün sürücüsü, lastiği patladıktan sonra yoluna devam edince sürtünmeden kaynaklı kıvılcımlar yangına neden oldu. Yolcular tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna döndü.

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Ankara Bulvarı’nda dün 00.15 sıralarında İstanbul-Elazığ seferini yapan 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsünün lastiği, Ankara’nın girişinde patladı. İddiaya göre otobüsün sürücüsü bu şekilde yoluna devam etti. Birkaç kilometre sonra sürtünmeden kaynaklı lastikler yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine park ederek, yolcuları tahliye etti.

DEMİR YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Yolcular indikten kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Polis, karayolu üzerinde önlem alarak, trafik akışını durdurdu. Yangın ise çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla söndürülürken, yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında birçok yolcunun valizlerinin ve eşyalarının yandığı öğrenildi. Kaza bölgesinden uzaklaştırılan yolcular, başta otobüslerle seyahatlerine devam etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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LASTİK PATLADI AMA O YOLA DEVAM ETTİ

Olay sırasında çevrede bulunan Erdal Armağan, “Aşağıda otobüsün lastiği patladı. Patlama sesine çıktım. Yoldan geçen diğer araçlar otobüsü uyardı ama otobüs yola devam etti. Bu şekilde bir süre sonra altından ateş çıkmaya başladı. Ardından alev topuna döndü” dedi. Yolculardan Güneş Bilgebey ise “Otobüs Ankara’nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara’nın girişinden Batıkent’e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar, hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı” diye konuştu.

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#Yolcu Otobüsü#Lastik Patlaması#Yangın

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