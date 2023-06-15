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‘Kapora’ dolandırıcıları yakalandı

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#Kapora Dolandırıcıları#Dolandırıclık#İzmir
‘Kapora’ dolandırıcıları yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

İzmir’de polis ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden ürün ilanları verip mağdurlardan kapora aldıklarını ve ürünleri göndermeyerek 2.2 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

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Nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile yaklaşık 1.2 milyon lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin, kurdukları internet sitesinden araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlara piyasa fiyatından daha düşük bedelle teklif sundukları da ortaya çıktı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.

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#Kapora Dolandırıcıları#Dolandırıclık#İzmir

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