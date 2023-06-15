‘Kapora’ dolandırıcıları yakalandı

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Nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile yaklaşık 1.2 milyon lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin, kurdukları internet sitesinden araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlara piyasa fiyatından daha düşük bedelle teklif sundukları da ortaya çıktı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.