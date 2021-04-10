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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Kaplumbağanın boyanmasında yeni gelişme

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Antalya'da kaplumbağanın kabuğu ve ayaklarının maviye boyanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde çekildiği belirtilen ve kabuğu ile ayakları maviye boyalı bir kaplumbağanın, kaldırımda ilerlediğine ilişkin görüntülerin paylaşılması tepkilere neden oldu.

Kaplumbağayı maviye boyadılar
Kaplumbağayı maviye boyadılar

Videonun paylaşımının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, kaplumbağayı ve onu boyayan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaplumbağanın boyanmasında yeni gelişme

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