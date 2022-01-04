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Kaplumbağalar nereye yuvalasın! Baraka işgali

#ANTALYA#Kaplumbağa#Kumköy
Kaplumbağalar nereye yuvalasın Baraka işgali

Antalya Kumköy sahiline kurulan çardaklar doğal hayatı tehdit ediyor. Çevre köylerden gelen vatandaşların kurduğu çardaklar ve oluşan çöp yığınları hem deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını işgal ediyor hem de kuş popülasyonu için tehlike yaratıyor.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip Kumköy sahilinde, çevre köylerden gelen vatandaşların kurduğu çardakların sayısı hızla artınca, doğal hayat alarm vermeye başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ‘deniz kaplumbağası yuvalama alanı’ olarak işaretlenen sahilde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan kuş ve doğa gözlemcisi Gökçe Coşkun “Her yıl gittiğim sahili bu sefer tanıyamadım” dedi.

'DOĞAL YAŞAM YOK OLACAK'

Sahildeki çardak sayısının arttığına dikkat çeken Coşkun, “Ortada sahil falan kalmamış. Her yer çöp. Burası birçok canlının yaşam alanı. Böyle bir ortamda kaplumbağa nereye yuvalasın? Çöpler nedeniyle kuş popülasyonu bile etkilenebilir. Her yer cam, her yer plastik. Bir an önce bu alanla ilgili radikal bir karar alınmalı. Aksi halde burada doğal yaşam hızlı bir biçimde yok olacak” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüştüğümüz dernekler, eğer dikkat edilmezse ortada sahil kalmayacağını söylerken, belediye ise çardakların en kısa sürede kaldırılacağını açıkladı.

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DERNEKLER
SAHİL FALAN KALMAZ

Sahildeki kirliliğin doğal yaşama zarar verdiğini kaydeden Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Maalesef buradaki çardak sayısı her geçen gün artıyor. Durum böyle olunca elbette doğal yaşam etkileniyor. Yerel yönetimler konuyu bir an önce dikkate almazsa burada sahil falan kalmayacak.”

“Çekilen son fotoğraflar her şeyi anlatıyor” diyen Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, yaşananları şöyle yorumladı: “Antalya olarak turizmin başkentiyiz diyoruz ama öyle davranmıyoruz. Bu alan sadece doğa değil imaj sorunu da yaratıyor. Her turizm sezonunda bu alandan denize fosseptik akıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir görüntüye izin verilmez. Bir an önce yerel yönetim harekete geçmeli.”

BELEDİYE
EN KISA SÜREDE KALDIRACAĞIZ

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, alanın kaplumbağa yuvalama alanı olduğunu doğrularken, Hürriyet’e konuşan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “Biz de konuyu hassasiyetle takip ettik. O alandaki barakalar vatandaş tarafından sökülmeye başlandı. En kısa süre içerisinde oradaki çirkin görüntüyü ortadan kaldıracağız” dedi.

VATANDAŞ
GELENEKTİ RANT OLDU

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Çardak sayısındaki artışın nedenini Hürriyet muhabirine anlatan bölge sakini, “Önceden bu alanı sadece köylüler kullanırdı. Şimdi Türkiye’nin her yerinden gelip çardak dikiyorlar. Pandemide bu süreç daha da kontrolsüz hale geldi. Çardak dikip kiralamaya başladılar. Yani iş gelenekten çıkıp ranta döndü.

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#ANTALYA#Kaplumbağa#Kumköy

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