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Kaplumbağalar geldi denizanaları kaçtı

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#Mersin#Kaplumbağa#Denizanaları
Kaplumbağalar geldi denizanaları kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

Mersin’de son yıllarda popülasyonu artan göçmen denizanaları, yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmak için gelmesiyle beraber sahilleri terk etti.

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Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz sahillerinde popülasyonu artan, ‘Rhopilema nomadica’ türü göçmen denizanaları, Mersin kıyılarında görülmeye başladı. Özellikle şubat ve mart aylarında kıyılarda ölü olarak görülen binlerce denizanası, turizm sezonu öncesi tedirginlik yarattı. Denizanaları, havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakmak için bölgede yoğunluk oluşturmasıyla beraber sahilleri terk etti. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının beklendiği gibi haziran ayı başında sahillerden temizlendiğini belirterek, “Havaların ısınması ve kaplumbağaların gelmesiyle sahilleri terk ettiler. Deniz kaplumbağaları, caretta caretta’lar, bunlarla besleniyor. Açıkta 300-400 kulaçta hâlâ varlar. Eğer akıntılarla sahile taşıma olmazsa, yaz aylarında Mersin sahillerinde denizanası görmeyi beklemiyoruz” dedi. 

 
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#Mersin#Kaplumbağa#Denizanaları

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