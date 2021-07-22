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Gündem
Serap Şerife KARA/DHA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 21:36 | Son Güncelleme:

Kaplıca dönüşü feci kaza: 15 yaralı

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Amasya'da, Terziköy Kaplıcaları'ndan dönen kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak tarlaya devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

C.K. yönetimindeki 05 RD 115 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi sonucu direksiyon kontrolünü yitirerek takla attı, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet kasasında bulunan ve Terziköy Kaplıcaları’ndan döndükleri öğrenen A.B., S.B., A.B., Y.E.O., M.A., H.O., Y.O., H.K., A.A., S.A., B.A., B.A., H.Ç., A.S.K. ve M.A. yaralandı.

Kaplıca dönüşü feci kaza: 15 yaralı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaplıca dönüşü feci kaza: 15 yaralı


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