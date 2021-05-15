Kaplan'ın ilhamı

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis’in eşi seramik sanatçısı Thessy Ries, Beyoğlu’ndaki metruk bir binada bulduğu kedi yavrusunu sahiplendi. Hollanda Kraliyet ailesi mensuplarının kalması için konsolosluk bahçesine inşa edilen Hollanda Sarayı’nda büyüyen kediye sırtındaki desenler nedeniyle Kaplan adı verildi. Kaplan’ın peşinden onlarca sokak kedisi de günlük yemek ihtiyaçlarını başkonsolosluk bahçesinden karşılamaya başladı.

‘SARAYIN BAŞ KEDİSİ’

Thessy Ries, İstanbul’da hayatına sokak hayvanlarının nasıl girdiğini şöyle anlattı: “Bir gün sokakta yürürken iki kedinin kavga ettiğini gördüm. Yaşlı bir beyefendi kedilerin yanına geldi. Kavga eden iki küçük çocuğa kızar gibi kedilere kavga etmemelerini söyledi. Kedilere ‘sen bu taraf git, sen de şuraya git, kavga etmeyin’ dedi. Bu olay karşısında çok etkilendim. İstanbullular sokak hayvanlarını, özellikle kedileri çok seviyor. Beyoğlu’nda neredeyse her esnafın beslediği bir kedi var. Hepsi dükkanın önüne bir kap yem koyuyor. Kediler de gelip oradan yiyor. Burada insanlar kedilere karşı çok merhametli. Ben de Kaplan’ı metruk bir binada buldum. Küçük bir yavruydu. Saraya getirdim ve besledim. Şimdi hepimizin göz bebeği oldu. Sarayın her yerine giriyor, bahçede oynuyor. Kaplanı gören başka kediler de sarayın bahçesine geldi. Kaplan’a sarayın baş kedisi unvanını verdik.”

Thessy Ries, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için kedi figürlü seramik tasarımlar yapıyor ve el ürünü tasarımların satışıyla sokak kedilerinin medikal ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.

ONLAR İÇİN SERAMİK

THESSY Ries, “Sokak kedilerinin yemek ihtiyaçları için belediyeler ve insanlar çok çalışıyor. Ancak kedilerin medikal ihtiyaçları da oluyor. Sokaklarda yaralanan ve hastalanan kediler görüyorum. Bir farkındalık yaratmak için satışlardan elde edilen geliri kedilerin bu ihtiyaçları için harcama kararı aldık. 28 Mayıs’ta konsoloslukta ‘Hayvanlar için seramik’ etkinliği düzenleyeceğiz. Burada yaptığım seramikleri satışa çıkaracağım. Elde edilen gelir

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