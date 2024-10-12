Kaplan ve Koyuncu’ya müebbet istendi 

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Mütalaada, M7 koduyla bilinen Serdar Sertçelik’in soruşturma evresinde beyanlarının, mevzuat kapsamında gizli tanık dinlemeye yetkili kişi nezdinde alındığı belirtildi. Mütalaada, iki gizli tanık M7 ve Ü5’in beyanlarının geçerli olduğuna işaret edildi.

MÜTALAADA YÖNETİCİ VURGUSU

Mütalaada suç örgütü lideri olduğu iddia edilen sanıklar Ayhan Bora Kaplan’ın “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, sanık Fethi Koyuncu’nun da “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek” suçlarından cezalandırılması gerektiği belirtildi. Örgüt yöneticiliği iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin’in eylemlerinin silahlı suç örgütüne üye olmak suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı belirtildi. Bu sanıkların eylemlerinin ve suç kasıtlarının yoğunluğu da dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırmaları talep edildi. Mütalaada, Kaplan ve Koyuncu için “kasten öldürme” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden ise 150 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmaları talep edildi.

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Mütalaada, hem sanık hem gizli tanık olan Serdar Sertçelik’in de arasında olduğu firari 6 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenmesini talep eden savcı, maktul Semih Arslan’ın ölümüne ilişkin dosyanın da başka bir esas numarasına kaydedilerek ayrılması isteminde bulundu. Mahkeme Ayhan Bora Kaplan dahil 14 sanığın tutukluluk haline devam vererek, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlaması için duruşmayı kasım ayına erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C. de dün Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yaptı. Alp A. rüşvet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir kararının devamına hükmedip, bir sonraki celsede sanık Ayhan Bora Kaplan’ın hazır edilmesine karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.