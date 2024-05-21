Kaplan davasında dinlenen müşteki: Ayhan dişlerimi çekti

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik duruşmaya dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanık avukatlarının “Tutuklanan emniyet müdürleri bizim açımızdan çete, onlarla iletişime geçtiniz mi?” sorusu üzerine müşteki Erkan Doğan, Kaplan soruşturması öncesinde, tutuklanan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in ekibinden yer alan polis memuru R.A.’nın kendisini aradığını belirterek, “Size yönelik işlenen suçlarda zaman aşımı yok, aklında bulunsun” dediğini söyledi. Doğan, polis memuru R.A.’nın üç gün önce kendisine “İyi misin?” şeklinde mesaj attığı bilgisini de verdi. Doğan, Murat Çelik ve Çelik’in ekibinde yer alan polis memuru M.S. ile el sıkıştığını da ifade etti.

İŞKENCE GÖRDÜM

Örgüt üyelerinden işkence gördüğünü söyleyen Doğan “Ayhan dişlerimi çekti, Muhammed ve Adnan Kaplan yardım etti” dedi. Mahkeme Başkanı Ayhan Bora Kaplan’ı düzeni bozduğu için salondan çıkardı. Duruşmanın akşam saatlerindeki bölümünde müştekilerden Emirhan Bostancı da dinlendi. Bostancı, şikayetçi olmadığını ve emniyetteki ifadesini polislerin zoruyla verdiğini iddia ederek, davaya katılmak istemediğini bildirdi. Duruşmaya bugün devam edilecek.

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ORGANİZE MÜDÜRÜ ÖNER: MÜDÜRÜM NE HALE GETİRMİŞLER

- Gizli tanık soruşturması kapsamında 11 sayfa veren eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, “Erkan Doğan’ı bir kere Murat Çelik’in odasının önünde, yanında R.A. ve M.S. isimli polis memurlarıyla gördüm. Polis memurlarının Erkan Doğan’ı Murat Çelik müdür ile görüştürmek için beklediklerini anladım. R.A., ‘Müdürüm adamı ne hale sokmuşlar, ne hale getirmişler’ dedi” diye konuştu.

3’Ü POLİS 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

- Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın gizli tanığı M7 kod adıyla bilinen Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Organizeden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.