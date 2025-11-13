Kapki’nin ‘kasası’ndan Rolex’li itiraf

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı. ‘Çocuklar Duymasın’ isimli dizinin oyuncusu Serkan Balbal da İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanmış, ardında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Tahliye edilen Balbal’ın ‘suç işlemek için kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ ile ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, işinsanı Murat Kapki’nin ‘kasası’ olduğu ve operasyondan önce bir kısım malvarlığını üzerine geçirdiği iddia edilen Balbal’ın ifadesinde şu iddialar yer aldı:

LÜKS YATTAN YAĞLIBOYA TABLOYA

-” İşinsanı Murat Kapki zabıtasından başlayıp en tepe kadrosuna kadar İBB görevlilerine kolay nakde çevrilebilen hediyeler verdi, özellikle Rolex marka saat ve tablo hediye etti.

- 2023 başlarında Murat Kapki ile arabada seyir halindeyken kendisini Tuncay Yılmaz aradı. Murat’a, İmamoğlu İnşaat’tan 2 villa yazdıklarını söyledi. Hatta villaların bir tanesini benim almamı istedi. Kabul etmedim. Daha sonra kendi adına 2 villa aldı. Gözaltı sürecinden önce bu villaları Zeynep Tezcan’ın üzerine devretti.

- 2025 başlarında Murat Kapki, İmamoğlu’nun Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir tablosuna bakarken çekilen resmini gösterdi ve bu tabloyu nasıl bulabileceğimizi sordu. Ekrem İmamoğlu’na hediye edeceğini söyledi.

- 2023 ya da 2024 yazında lüks yat kiralayan tanıdığım olup olmadığını sordu. Hüseyin Köksal ile beraber İBB’den Murat Ongun ve bazı önemli üst düzey yöneticilerini Yunan Adaları’na mavi tura göndereceklerini, tatil yaptıracaklarını söyledi. Daha sonra 60 bin Euro’ya lüks bir yat (gulet) kiraladığını ifade etti.”

BORCU İÇİN MECLİSİ BEKLEDİ

Murat Kapki’ye verdiği borcu almaya çalıştığını da anlatan Balbal, “2024 başlarında alacaklarımı talep ettiğimde ‘Abi sabret, şu an İBB’de meclis çoğunluğu CHP’de değil. Seçimden sonra çoğunluk CHP’ye geçince üç yıllık sözleşmeyi 10 yıla uzatacağız. O zaman sana olan borcumu kapatırım ve helalleşiriz’ dedi” iddiasında bulundu.