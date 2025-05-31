Kapki’nin çalışanı itirafçı oldu

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Gürman daha önce verdiği ifadesini reddettiğini ve ifadesinin tamamen yanlış olduğunu söyleyerek, “Murat Kapki’nin gönderdiği avukatlar beni bu ifadeyi vermeye zorladı. Kapki Ailesi’nin avukatı olduğunu söyleyen avukat S.A. gözaltındayken bana avukatlığımı yapacağını söyledi. Avukat S.A. bahsetmiş olduğum ben dahil üç şüphelinin vereceği beyanı tamamen kendisi kurgulayarak organize etti. Bu suretle benim aslına uygun olmayan yanlış ifadeler vermeme sebep oldu” dedi. Gürman şunları söyledi: “2025 senesinin Şubat ayında Murat Kapki evinde bulunan kamera sisteminin tüm kayıtlarını kendi şirketi BFK’da çalışan elektrikçi soyadını bilmediğim M. isimli şahsa sildirdi ve kamera sistemini devre dışı bıraktırdı. Hatırladığım kadarıyla 2023 senesinde belediyede görevli olan E.G. isimli şahsa 500 bin USD değerinde saat aldı. Bu saati E.G.’ye hediye edeceğini arabada bulunduğumuz esnada telefonla konuştuğu ismini bilmediğim birine söyledi.”