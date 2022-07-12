Kapkaççıyı scooter’lı polis yakaladı

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İstanbul Şişli’de gece saatlerinde, bir kapkaççı sokak içerisinde yalnız yürüyen Moğolistanlı B.B. isimli kadının elindeki telefonu çalarak kaçtı. Moğolistanlı kadın polise gidip şikâyetçi oldu. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelinin suç kaydı bulunan Y.N. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Y.N.’nin bindiği taksiden İskenderpaşa Mahallesi’nde indiğini belirledi. Araştırmalarını o yönde yoğunlaştıran ekipleri bir anda karşısında gören Y.N., kaçmaya başladı. Bu sırada bir komiser, sokakta bulunan elektrikli scooter’a binerek sokak sokak gezip Y.N.’yi aradı. Polis memuru, şüpheli Y.N.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan kapkaççı, tutuklandı.